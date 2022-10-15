В ВОЗ считают, что Европу накрыла новая волна коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) считают, что Европа вступила в новую волну коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает DIP.

Медики говорят, что на континенте начались новые вспышки заболевания и связано это с наступлением холодов. Данные не такие, как были в начале пандемии, но они все же свидетельствуют о том, что инфекция никуда не делась, а продолжает распространяться.

Более того, с приходом осени и зимы в Европе начнется и новая волна гриппа. А одновременная циркуляция двух вирусов представляет угрозу для уязвимых категорий населения, в частности тех, кто имеет хронические заболевания и слабый иммунитет.

Для того чтобы себя обезопасить, ВОЗ И ECDC рекомендует всем странам принять необходимые меры защиты и призывать население к вакцинации.

Данные, предоставленные ВОЗ, показали, что миллионы людей в Европе до сих пор не были вакцинированы против коронавирусной болезни и количество случаев заражения увеличилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

«Курсор» писал ранее, что исследование, проведенное службой здравоохранения «Клалит» об успешности лечения пациентов из групп риска COVID-19 противовирусным препаратом «Паксловид», показало впечатляющее снижение риска смерти от осложнений вируса на 81% и снижение госпитализаций на 73% среди людей в возрасте 65 лет и старше.