В Японии чиновник женился на кукле виртуальной аниме-певицы

Его родители отказались приехать на пышную церемонию.

В Японии 40-летний госслужащий Акихико Кондо женился на кукле известной виртуальной японской певицы.

Об этом сообщает Daily Star.

Они "устроили" пышную церемонию с 40 гостями, не считая его родителей, отказавшихся приезжать. По словам мужчины, он является сторонником "фиктосексуальных" отношения, то есть он испытывает сексуальное или романтическое влечение к вымышленным персонажам.

Акихико даже стал основателем ассоциации FictoSexual, чтобы способствовать пониманию фиктосексуальности, но сейчас туда входят только четыре члена. Тем не менее он намерен устроить массовое мероприятие до конца этого года.

"У общества нет хорошего понимания этой проблемы. Фиктосексуальные люди часто боятся преследований и у них нет возможности честно рассказать о своих чувствах. Я думаю, разговор может помочь им узнать, о чем они думают. Надеюсь, что в будущем фиктосексуалы не будут преследоваться, и их примет каждое место, если именно там они захотят провести свою свадьбу", – отметил он.

Непосредственно его кукла является образом Хацуне Мику, компьютерной поп-певицы, ранее гастролировавшей с Леди Гагой.

"Ежедневно я говорю ей такие вещи, как "Я иду на работу" и "Ты выглядишь мило". Думаю, мои приоритеты поменялись местами, когда я увлекся видеоиграми и аниме, и поставил вымышленных персонажей выше реальных людей", – поделился Акихико.

Также "Курсор" сообщал, что невеста бросила жениха в конце свадьбы из-за его невинной шалости.