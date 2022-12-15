В Японии мужчина попал в тюрьму за отказ надеть маску в самолете

В Японии авиапассажира приговорили к двум годам лишения свободы за отказ одеть маску в самолете.

Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел еще в сентябре 2020 года, но суд произошел только сейчас. Оказавшийся сотрудником университета пассажир отказался использовать защитную маску на внутреннем рейсе Peach Aviation. По просьбе бортпроводника одеть маску мужчина ответил, что это требование является антинаучным, затем он устроил скандал и попытался напасть на сотрудника авиакомпании. В результате лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ниигата, где пассажира высадили из самолета.

Прокурор требовал четыре года тюрьмы за причинение вреда здоровью бортпроводника и препятствование профессиональной деятельности экипажа. Пассажир своей вины не признал и заявил, что страдает астмой и ношение маски для него тяжело.

В результате он получил два года заключения.

«Курсор» писал ранее, что в китайской провинции Хунань в поезде произошел инцидент, который стоил одному из пассажиров 3,3 тысячи юаней (475 долларов).