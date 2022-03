В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 и объявлено предупреждение о цунами

Сильное землетрясение потрясло северо-восточное побережье Японии в среду, оставив часть Токио без электричества и вызывая предупреждение о цунами.

Толчок был зарегистрирован с магнитудой 7,3 и достигал 6 с лишним баллов по японской шкале интенсивности сотрясений в некоторых районах — слишком сильный, чтобы люди могли стоять.

Это подтвердила Геологическая служба США, которая также зарегистрировала его как 7,3.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai-shi (#Japan) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/Negg3S8IAH

— EMSC (@LastQuake) March 16, 2022