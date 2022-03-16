В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 и объявлено предупреждение о цунами

Землетрясение произошло в префектуре Фукусима, где находится крупная атомная электростанция, где землетрясение 2011 года вызвало серьезную катастрофу.

Сильное землетрясение потрясло северо-восточное побережье Японии в среду, оставив часть Токио без электричества и вызывая предупреждение о цунами.

Толчок был зарегистрирован с магнитудой 7,3 и достигал 6 с лишним баллов по японской шкале интенсивности сотрясений в некоторых районах — слишком сильный, чтобы люди могли стоять.

Это подтвердила Геологическая служба США, которая также зарегистрировала его как 7,3.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai-shi (#Japan) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/Negg3S8IAH — EMSC (@LastQuake) March 16, 2022

Компания Tokyo Electric Power Company заявила, что около 2 миллионов домохозяйств остались без электричества и что она проверяет состояние реакторов на АЭС «Фукусима».

Власти предупредили жителей префектур Фукусима, Мияги и Ямагата об опасности подземных толчков.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство работает над оценкой степени ущерба, нанесенного землетрясением.

«Курсор» писал ранее, что ученые показали фото удивительного шторма на Юпитере. Основная миссия Юноны по измерению и изучению атмосферы и магнитной структуры Юпитера была завершена в 2021 году, но аппарат продолжит измерять уникальную структуру планеты как минимум до 2025 года.