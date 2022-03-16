Япония ввела запрет на экспорт почти 300 наименований товаров в рф и Беларусь

Японское правительство расширяет санкционные списки и вводит запрет на сотрудничество и поставку товаров и технологий в россию и Беларусь.

Япония расширяет санкции против россии* и Беларуси, с территории которой осуществляются ракетные и авиаудары войсками рф по территории Украины.

Премьер Японии Фумио Кисида объявил о новых санкциях к странам-агрессорам.

Власти Японии составили перечень почти 300 наименований товаров и технологий, которые будут запрещены для экспорта в рф и Беларусь. Указ вводится в действие, начиная с этой пятницы, 18 марта. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии внесло в запрещенный список 266 видов товаров и 26 передовых технологий.

Помимо этого, японское правительство наложило запрет на любой вид делового сотрудничества с подсанкционными организациями, включая все военные предприятия россии и Беларуси. МИД сообщает, что эти меры приняты «в связи с нынешней международной ситуацией, касающейся Украины».

«Курсор» информировал ранее, что россия наносит ракетные удары по побережью Черного моря возле Одессы. По информации Министерства внутренних дел Украины российские войска обстреляли Украину в районе Одессы со стороны Черного моря.

Также сообщалось, что ЕС подготовил новый пакет санкций против россии. Лидеры стран Евросоюза стремятся сделать все для того, чтобы разрушить экономику россии и тем самым побудить ее закончить кровопролитную войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!