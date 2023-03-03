В Японии удвоилось количество островов: что за аномалия

Недавнее исследование картографирования, проведенное Управлением геопространственной информации Японии (GSI), обнаружило, что в стране находится более 7 тысяч островов, чем было известно еще в 1987 году.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Стоит отметить, что официально используемая с того времени цифра составляла 6 852 острова. В GSI пояснили, что площадь японской территории не изменилась, и критерии, использованные для подсчета островов, были те же, что и 35 лет назад, включая участки суши, окруженные водой и имеющие диаметр не менее 100 метров.

В то же время, компьютер обнаружил более 100 000 островов, но в список была включена только часть из них. Новые данные хотят использовать в учебных материалах и других документах.

Определение острова в Японии соответствует Конвенции ООН по морскому праву и определяется как «естественно образованный участок земли, окруженный водой, в том числе во время прилива».

Напомним, ученые установили, что самый северный остров на карте оказался совсем не островом. В 2021 году был обнаружен самый северный остров размером 30 на 60 метров, который нанесли на карты и назвали Qeqertaq Avannarleq. Но спустя год ученые признали свою ошибку. Поскольку обнаруженный клочок суши был покрыт гравием, то его посчитали новым, не нанесенным на карту островом.

После этого случая самой северной точкой Земли до сих пор считается остров Оодаак, который расположен на расстоянии 780 метров на юго-восток от Qeqertaq Avannarleq. Но некоторые ученые все еще опасаются, что от тоже может оказаться айсбергом.