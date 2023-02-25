В Южной Африке раскопали гигантский вид рыбы со смертоносными клыками

Окаменелости указывают на то, что эта рыба была жестоким хищником.

Исследователи раскопали в Южной Африке остатки древней рыбы со смертоносными клыками, которая обитала на нашей планете около 360 миллионов лет назад и, возможно, охотилась на предков человека.

Об этом сообщает Independent.

Ученые говорят, что древняя рыба, идентифицированная по окаменелости из фермы Ватерлоо в Южной Африке, могла вырасти до более чем 2,5 метра в длину. Археологи исследовали ископаемые остатки древней рыбы, состоящие преимущественно из черепа, нижней челюсти, жаберной крышки и плечевого пояса.

Окаменелости указывают на то, что эта рыба — Hyneria udlezinye — вероятно, была жестоким хищником, принадлежавшим к типу древних костных рыб под названием тристихоптериды.

Исследователи, опираясь на найденные останки, считают, что гигантский хищник имел «чрезвычайно большие клыки» на нижней челюсти и, возможно, питался четвероногими существами, которые называются тетраподами. Это группа четвероногих животных, от которых происходит человеческий род.

«Тетраподы были приспособлены к мелководью, и пока они жили на этом мелководье, гинерии не могли до них добраться. Но иногда тетраподам приходилось пересекать более открытую воду, и представители вида подстерегали их и бросались на них», — объясняет палеонтолог доктор Роб Гесс из Музея Олбани в Маханде, который был ответственен за открытие нового вида.

«Рот содержал ряды мелких зубов, а также пары больших клыков, которые, вероятно, могли достигать 5 см у самых крупных особей», — рассказал Пер Альберг, соавтор исследования из Уппсальского университета в Швеции.

Хотя предыдущие исследования обнаружили другой вид этого же рода в Пенсильвании в США, окаменелости из фермы Ватерлоо являются первыми доказательствами того, что рыба из этого рода жила на суперконтиненте Гондвана в позднем девонском периоде от примерно 383 до 359 миллионов лет назад.

«Курсор» писал ранее, что ученые рассказали об открытии нового вида рыб с ярким окрасом, который живет возле Мальдивских островов. Он получил название Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью.