В Южной Корее фермер нашел гигантский редкий гриб - за сколько его можно продать

Сначала мужчина подумал, что это огромное яйцо.

73-летнему фермеру Со Ки Сок из Южной Корее удалось обнаружить в лесу большой редкий гриб под названием Calvatia gigantea. И если он сможет найти покупателя, то благодаря своей находке обогатится на кругленькую сумму.

Об этом пишет The Thaiger.

Сначала мужчина принял гриб, вес которого составил около 2 килограммов, за огромное яйцо. Но эксперты ответили, что это довольно редкий гриб, который, как правило, растет в лугах, полях и лиственных лесах в конце лета. Если он молод и его внутренняя часть имеет белый цвет, это значит, что гриб можно употреблять. Однако по мере своего созревания, он начинает желтеть и тогда его лучше не есть, иначе могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы полностью понять то, как он влияет на организм, ученым нужно провести дополнительные исследования.

Отмечается, что такой редкий гриб можно продать за солидную сумму. Например, ранее в Южной Корее Calvatia gigantea размером около 20 сантиметров удалось продать за 20 миллионов вон (143 166,89 шекеля). Учитывая значительно больший размер гриба, найденного Со Ки Соком, его продажная цена может быть значительно выше.

"Курсор" писал ранее, что на полуострове таймыр* (российская федерация) исследователи обнаружили кусок янтаря, в котором сохранился мицелий гриба, судя по всему, он существовал на планете в конце мелового периода.

Еще мы писали, что люди, которые добавляют в свой рацион грибы, имеют более низкий риск развития депрессии.