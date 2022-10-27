В желудке змеи найдена мертвая женщина: поисковая группа показала на видео семиметрового питона-убийцу

Женщина в Индонезии найдена мертвой внутри семиметрового питона. Змея проглотила работницу каучуковой плантации в деревне Элефант-Фолс в провинции Джамби, что на острове Суматра.

Поисковая группа выследила питона и ликвидировала.

Видео с места событий опубликовали 27 октября в «Твиттере«.

До того, как ее нашли в желудке змеи, об исчезновении 54-летней Джахры впервые сообщил ее муж. Во время поисков он нашел ее сандалии, платок, куртку и инструменты, брошенные на каучуковой плантации, но, согласно местным сообщениям, следов гражданки не было. Именно тогда супруг Джахры поднял тревогу и сообщил о ее исчезновении.

Начальник полиции пояснил, что изначально поступали сообщения о пропаже людей на каучуковых плантациях. Жители поселка и семья пропавшей провела поиск пострадавших на каучуковой плантации.

WATCH: #BNNIndonesia Reports. Footage of a woman, identified as Jahrah, who was found dead in the stomach of a 7-meter python at a rubber plantation where she worked in Jambi province on the island of Sumatra. #accident pic.twitter.com/TYCq35N7vL — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 27, 2022

Во время обыска команда обнаружила крупного питона длиной 7 метров, подозреваемого в том, что он охотился на людей. Затем команда немедленно поймала змею, чтобы убедиться, что пропавшая жертва находилась в желудке.

«Жертв, наконец, была найдена в желудке змеи. Тело женщины не уничтожено, было подозрение, что на нее просто охотились», — пояснил руководитель местной полиции.

Sempat Hilang, Ibu Penyadap Karet di Jambi Ternyata Ditelan Ular Piton Sepanjang 6 Meter https://t.co/T0poox2gC1 pic.twitter.com/RRtkccnSav — KOMPAS TV (@KompasTV) October 24, 2022

Питоны убивают свою добычу сужением и проглатывают ее целиком. Случаи, когда питоны проглатывают людей, чрезвычайно редки, поскольку обычно охотятся на более мелкую добычу.

В 2018 году женщина была найдена проглоченной гигантским питоном на острове Муна после того, как она пропала без вести в своем саду. В 2017 году на острове Сулавеси питон убил и проглотил фермера.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Индонезии питон заживо проглотил женщину. Спустя два дня ее нашли в брюхе крупного питона длиной почти 7 метров.