В желудке змеи найдена мертвая женщина: поисковая группа показала на видео семиметрового питона-убийцу

Поисковая группа выследила питона и ликвидировала.

Видео с места событий опубликовали 27 октября в «Твиттере«.

До того, как ее нашли в желудке змеи, об исчезновении 54-летней Джахры впервые сообщил ее муж. Во время поисков он нашел ее сандалии, платок, куртку и инструменты, брошенные на каучуковой плантации, но, согласно местным сообщениям, следов гражданки не было. Именно тогда супруг Джахры поднял тревогу и сообщил о ее исчезновении.

Начальник полиции пояснил, что изначально поступали сообщения о пропаже людей на каучуковых плантациях. Жители поселка и семья пропавшей провела поиск пострадавших на каучуковой плантации.

WATCH: #BNNIndonesia Reports.

Footage of a woman, identified as Jahrah, who was found dead in the stomach of a 7-meter python at a rubber plantation where she worked in Jambi province on the island of Sumatra. #accident pic.twitter.com/TYCq35N7vL

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 27, 2022