В зоопарке Китая разъяренный шимпанзе разбил телефон женщины бутылкой

В зоопарке китайского округа Наньнин самец шимпанзе запустил бутылку с минеральной водой в девушку, которая решила сделать видео с животным. Бутылка попала в область глаза.

Об этом сообщает Metro.

Мама девушки, имя и возраст которой не называют, рассказывала, как они вместе хорошо проводят время в зоопарке, но тут ее дочь неожиданно получила травму глаза.

Удар бутылкой вызвал кровотечение, но, по данным местных СМИ, повреждение было незначительным. Повредился также выпавший из рук телефон.

После того как обезьяна напала на женщину, среди зоозащитников разгорелась бурная дискуссия, некоторые обвиняли туристов в том, что те излишне потревожили животное. Другие же назвали поведение примата опасным для людей и попросили закрыть его в клетке.

Несколько недель назад в том же зоопарке обезьяна бросалась в посетителей комками земли. Не сообщается, было ли это одно и то же животное.

«Курсор» писал ранее, что ученые, изучающие животных в национальном парке в Габоне, заметили за обезьянами шимпанзе несвойственное им поведение. Так, приматы ловили насекомых и прикладывали их к своим ранам или к ранам своих сородичей. Предполагается, что это может говорить об эмпатии, похожей на человеческую.