Ученые заметили у шимпанзе поведение, которое свойственно только людям

Ученые, изучающие животных в национальном парке в Габоне, заметили за обезьянами шимпанзе несвойственное им поведение. Так, приматы ловили насекомых и прикладывали их к своим ранам или к ранам своих сородичей. Предполагается, что это может говорить об эмпатии, похожей на человеческую.
Об этом сообщает CNN.
Эмпатия – не новинка для животных. Однако именно процесс лечения с помощью сторонних «предметов» удивил ученых.
Ученые рассказали о том, что такое поведение можно воспринимать как протосоциальное. Теперь ученые планируют выяснить, действительно ли насекомые, которые используются для лечения «шимпанзе» имеют фармацевтические свойства.
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