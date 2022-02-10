Ученые заметили у шимпанзе поведение, которое свойственно только людям

Ученые, работающие в Африке, заметили, что шимпанзе ловят насекомых, давят их и наносят на свои раны. Скорее всего, животные используют насекомых в качестве лекарства.

Ученые, изучающие животных в национальном парке в Габоне, заметили за обезьянами шимпанзе несвойственное им поведение. Так, приматы ловили насекомых и прикладывали их к своим ранам или к ранам своих сородичей. Предполагается, что это может говорить об эмпатии, похожей на человеческую.

Об этом сообщает CNN.

Эмпатия – не новинка для животных. Однако именно процесс лечения с помощью сторонних «предметов» удивил ученых.

Ученые рассказали о том, что такое поведение можно воспринимать как протосоциальное. Теперь ученые планируют выяснить, действительно ли насекомые, которые используются для лечения «шимпанзе» имеют фармацевтические свойства.

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