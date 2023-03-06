«Всем п*здец»: пригожин жалуется, что ВСУ намерены блокировать «вагнеровцев» под Бахмутом

Главарь наемников полагает, что он станет «вишенкой» в «пирожке».

Создатель *чвк «вагнер» евгений пригожин начал сокрушаться на положение его наемников под городом Бахмут, где украинская армия сформировала группировку для блокировки групп «вагнеровцев».

Об этом сообщила его пресс-служба.

Путиниста попросили прокомментировать решение украинских военных продолжать защищать Бахмут. По его словам, для разблокировки города нужно заблокировать чвк «вагнер», для чего ВСУ создали группировки в Славянске, Северске, Часовом Яру и Константиновке.

«И получится «пирожок»: начинка – это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка – это, собственно, чвк «вагнер», – сказал он.

Террорист говорит, что в данный момент «стучит во все двери, бьет тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также по прикрытию флангов». Он хочет, чтобы командование приняло слаженные действия, ибо в противном случае армию оккупантов ждет катастрофа.

«В случае, если все слажено, без амбиций, вы*бонов и истерик сделают эту совместную работу, тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет п*здец», – заявил пригожин.

Главарь наемников полагает, что именно он станет «вишенкой» в этом «пирожке». Иначе говоря, его и «вагнеровцев» может ждать ловушка. Также он утверждает, что украинская армия «будет бороться за Бахмут до конца», что пригожин считает очевидным.

Ранее из перехвата разговора стало известно, что россия мобилизует больных гепатитом из-за острой нехватки «живой силы».

Также «Курсор» сообщал, что украинские танкисты показали, как уничтожают укрытия и позиции россиян в Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!