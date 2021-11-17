Вакцины снижают риск заражения штаммом Дельта, но инфекция все еще может передаваться — ученые

Британское исследование показывает, что люди с легким COVID-19 показало, что люди, получившие две дозы вакцины, все еще могут передать инфекцию вакцинированным и невакцинированным членам семьи.

Люди, получившие две дозы вакцины против COVID-19, имеют более низкий, но все же заметный риск заражения дельта-вариантом по сравнению с невакцинированными людьми. Вакцинированные люди избавляются от инфекции быстрее, но пиковая вирусная нагрузка среди вакцинированных людей аналогична той, которая наблюдается у непривитых людей, что может объяснить, почему они все еще могут легко передавать вирус в домашних условиях.

Исследование было опубликовано в The Lancet Infectious Diseases.

Вакцины остаются высокоэффективными для предотвращения тяжелых заболеваний и смертей от COVID-19, но некоторые исследования показывают, что они могут быть менее эффективными против дельта-варианта — в настоящее время доминирующего штамма во всем мире — хотя причина этого не установлена. Известно, что в большинстве случаев передача COVID-19 происходит в домашних условиях, однако данные о риске передачи дельта-варианта от вакцинированных людей с бессимптомными или легкими инфекциями в сообществе ограничены.

Профессор Аджит Лалвани из Имперского колледжа Лондона, Великобритания, который был одним из руководителей исследования, сказал: «Вакцины имеют решающее значение для борьбы с пандемией, поскольку мы знаем, что они очень эффективны в предотвращении серьезных заболеваний и смерти от COVID-19. Однако наши результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно для предотвращения заражения людей дельта-вариантом и его распространения в домашних условиях. Постоянная передача, которую мы наблюдаем между вакцинированными людьми, делает крайне важным для непривитых людей пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от заражения и тяжелого заболевания COVID-19, тем более что все больше людей будут проводить время внутри дома в непосредственной близости в зимние месяцы. Мы обнаружили, что восприимчивость к инфекции повышается уже через несколько месяцев после введения второй дозы вакцины, поэтому те, кто имеет право на ревакцинацию от COVID-19, должны получить их как можно скорее».

В новом исследовании участвовал 621 участник, идентифицированный системой отслеживания контактов Великобритании, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. Все участники имели легкое заболевание COVID-19 или не имели симптомов. Участники ежедневно проходили ПЦР-тесты для выявления инфекции, независимо от того, были ли у них симптомы или нет.

Это одно из немногих исследований, проведенных на сегодняшний день с использованием таких подробных данных из реальных домохозяйств, предлагающих ключевые идеи о том, как вакцинированные люди могут все же заразиться дельта-вариантом и передать его другим.

В этом исследовании участники были определены как невакцинированные, если они не получили одну дозу вакцины COVID-19 по крайней мере за семь дней до включения в исследование, частично вакцинированы, если они получили одну дозу более чем за семь дней до начала исслделования, и полностью вакцинированы, если они получили две дозы. более чем за семь дней. Исследование проводилось до того, как бустеры вакцины стали широко доступны.

В общей сложности было выявлено 205 семейных контактов с пациентами с дельта-вариантом индекса, 53 из которых дали положительный результат на COVID-19. Из 205 контактов 126 (62%) получили две дозы вакцины, 39 (19%) получили одну дозу вакцины и 40 (19%) не были вакцинированы. Среди семейных контактов, получивших две дозы вакцины, 25% (31 из 126 контактов) заразились дельта-вариантом по сравнению с 38% (15 из 40) невакцинированных домашних контактов.

Среди вакцинированных лиц, инфицированных дельта-вариантом, средняя продолжительность времени с момента вакцинации составляла 101 день по сравнению с 64 днями для неинфицированных контактов.

Это говорит о том, что риск заражения увеличился в течение трех месяцев после получения второй дозы вакцины, вероятно, из-за ослабления защитного иммунитета.

Авторы указывают на снижение количества вакцин как на важное доказательство того, что все люди, имеющие право на вакцинацию, должны получить ревакцинацию.

Доктор Аника Синганаягам, соавтор исследования, сказала: «Понимание того, в какой степени вакцинированные люди могут передавать дельта-вариант другим людям, является приоритетом общественного здравоохранения. Проведя повторный и частый отбор образцов от лиц, контактировавших с людьми, инфицированными COVID-19, мы обнаружили, что вакцинированные люди могут заразиться и передать инфекцию в домашних условиях, в том числе вакцинированным членам семьи. Наши результаты дают важную информацию о влиянии вакцинации на новые варианты, и, в частности, о том, почему дельта-вариант продолжает вызывать высокое число случаев COVID-19 во всем мире, даже в странах с высоким уровнем вакцинации. Таким образом, постоянные меры общественного здравоохранения и социальные меры по ограничению передачи, такие как ношение маскировок, социальное дистанцирование и тестирование, остаются важными даже для вакцинированных лиц».

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