Варшава обвинила Германию в «нетрадиционной войне» против Польши

Пор мнению некоторых СМИ, Польша является объектом гибридной атаки, идеологического давления и финансового шантажа, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Tygodnik Sieci рассказал о нынешнем положении страны на геополитической карте Европы. Он согласился с утверждением, что «Германия из-за Брюсселя и леволиберального мейнстрима» объявила Польше «нетрадиционную войну».

Об этом говорится в материале портала InternetUA.

В частности, речь шла о публикации польского дипломата и члена Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, где тот достаточно резко высказался об отношениях между Польшей и ЕС. Так, автор статьи заявил, что Польша является объектом гибридной атаки, идеологического давления и финансового шантажа, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе.

В своих комментариях относительно заявлений Сариуш-Вольского польский лидер отметил, что он во многом согласен с дипломатом.

«Я с большим вниманием прочитал недавнее интервью … с господином Сариуш-Вольским. Должен сказать, я согласен с ним по многим пунктам», — сказал Дуда.

Как сообщал Курсор, в октябре 2021 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не собирается выходить из состава Евросоюза.

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский Союз является одним из наиболее важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов», – отметил Моравецкий.

Ранее Курсор информировал о том, что ЕС каждый день будет получать от Польши по 500 тысяч евро в виде штрафа.