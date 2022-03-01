Вашингтон пригрозил выйти из переговоров по Ирану

«Мы готовы уйти, если Иран проявит нежелание добиваться прогресса», — сказал Нед Прайс на брифинге для прессы.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова выйти из переговоров в Вене, если Иран продолжит демонстрировать невыполнение требований.

«Мы готовы уйти, если Иран проявит нежелание добиваться прогресса», — сказал Нед Прайс на брифинге для прессы.

Он подчеркнул, что США и их союзники будут искать «альтернативы», если Исламская Республика «не желает действовать добросовестно», говорится в докладе.

Прайс не дал никаких дополнительных подробностей или предложений о том, какие альтернативы могут быть.

Переговоры были направлены на возрождение ядерной сделки 2015 года, от которой в 2018 году отказался бывший президент Дональд Трамп.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что возле Хальхула бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, бросавшим коктейли Молотова в израильские авто.

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