Возле Хальхула бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, бросавшим коктейли Молотова в израильские авто

Недавно, бойцы ЦАХАЛа возле деревни Хальхул в районе региональной бригады Эцион установили, что трое подозреваемых бросали бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили, движущиеся по шоссе 60. Об этом передает Maariv.
Бойцы выстрелили в одного из подозреваемых, который бросил в них коктейль Молотова. Его арестовали, оказали первую медицинскую помощь и срочно доставили в больницу.
Позже подозреваемого передадут полиции.
Ранее редакция Курсора сообщала, что на границе с Иорданией предотвращена контрабанда оружия. По словам представителя ЦАХАЛа, были конфискованы две подозрительные машины и обнаружено 12 автоматов Калашникова, магазины и боеприпасы.
Кроме того, мы писали, что беспилотник ХАМАСа сбит ЦАХАЛом в Газе.
Еще напомним, что ЦАХАЛ обещает улучшить питание и транспорт для военнослужащих к Песаху.
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