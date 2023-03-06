Ватикан назвал континенты-лидеры по приросту католического населения

По данным СМИ, еще два года назад католики составляли почти 18% населения мира.

Католическое население мира выросло на 1,3% в течение 2021 года и составило примерно 1,378 миллиарда человек.

Об этом сообщил портал Vatican News на основе статистического ежегодника церкви.

В то же время количество священнослужителей сократилось на 0,39% до 462 388 человек.

При этом количество католиков в Африке выросло более чем на 3%. А вот в Европе их численность практически не изменилась. Рост в Северной и Южной Америке и Азии составил около 1%.

Согласно ежегоднику Annuarium Statisticum Ecclesiae, в 2020 году католики составляли 17,67% населения мира.

Церковь продолжает расти в Африке. В 2020 и 2021 годах более 19% католиков мира проживали в Африке, почти столько же, сколько в Европе. В те годы в Америке проживало 48% католического населения мира.

Бразилия с ее 180 миллионами католиков была самой большой католической страной.

До этого мы информировали, что Папа Римский Франциск распорядился опубликовать в Интернете 170 томов файлов о евреях из недавно открытых архивов Папы Пия XII.

Ранее Курсор писал, что председатель Яд ва-Шем встретится с Папой Франциском в Ватикане. Встреча была посвящена укреплению сотрудничества между Яд ва-Шем, Всемирным центром памяти Холокоста и Ватиканом в области памяти о Холокосте, образования и документации.

Кроме этого, Кнессет проголосовал за принятие определения антисемитизма IHRA. Определение IHRA определяет различные антисемитские высказывания и действия, в том числе отрицание Холокоста, отказ еврейскому народу в праве на самоопределение и сравнение современной политики Израиля с политикой нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Курсор сообщал, что правительство поддержало сохранение культурного наследия восточных евреев. Правительство Израиля утвердило бюджет на то, чтобы сохранить историческое наследие и культуру евреев с востока – выходцев из арабских стран.