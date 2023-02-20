Великобритания вызвала посла Ирана: с чем это связано

Правительство Великобритании вызвало посла Ирана в Великобритании после того, как журналистов, базирующихся в стране, начал запугивать Тегеран.

Об этом сообщает Arab News.

В МИД заявили, что директор по Ближнему Востоку Виджай Рангараджан встретился с временным поверенным в делах Ирана Мехди Хоссейни Матином, чтобы «дать понять, что Великобритания не потерпит угроз жизни и свободе СМИ».

«Я потрясен продолжающимися угрозами иранского режима жизням британских журналистов и сегодня вызвал его представителя, чтобы дать понять, что это недопустимо», — рассказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В субботу новостной телеканал на фарси Iran International, базирующийся в Лондоне, заявил о переносе своих передач в Вашингтон ради защиты своих журналистов, после того как британская полиция сообщила ему о «серьезных и непосредственных угрозах» безопасности иранских журналистов. В телеканале считают, что «угрозы возросли до такой степени, что стало казаться, что больше невозможно защитить сотрудников канала» или публику вокруг его студии в Лондоне.

В столичной полиции заявили, что власти предотвратили «15 заговоров с начала 2022 года с целью похищения или даже убийства британских или британских лиц, считающихся врагами режима», не разглашая подробностей. BBC отдельно подала жалобу в ООН, заявив, что у журналистов, работающих на ее персидскую службу, возникли повышенные опасения по поводу безопасности «в свете экстерриториальных угроз».

Ранее «Курсор» сообщал, что Иран отрицает заявления о том, что он обогатил уран почти до 84%.