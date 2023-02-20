Иран отрицает заявления о том, что он обогатил уран почти до 84%

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди назвал вчерашнее сообщение Bloomberg «клеветой» и «искажением фактов», сообщает государственное информационное агентство IRNA.
«Присутствие частицы или частиц урана выше 60% в процессе обогащения не означает обогащения выше 60%», — добавляет он.
Тем временем дипломат за пределами Ирана подтверждает цифры, указанные в отчете Bloomberg, говоря: «Процент правильный».
«МАГАТЭ дает Ирану возможность объясниться, потому что вполне возможно, что могут быть так называемые «всплески» более высоких уровней обогащения», — говорит дипломат.
В последний раз было известно, что Иран обогатил уран до 60%. Уран, обогащенный до 90% чистоты, считается ядерно-оружейным.
Представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что его страна «привержена» договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Он предостерегает от политизации роли наблюдательного органа ООН в ядерной области, говоря, что это «искажает его позицию».
«Агентство должно действовать в рамках профильных задач», — добавляет он.
Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран обогатил уран почти до уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. В январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии*.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!