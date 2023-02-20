Иран отрицает заявления о том, что он обогатил уран почти до 84%

Иран опроверг сообщение о том, что он обогатил уран до 84%, что чуть ниже 90%, необходимого для производства атомной бомбы.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди назвал вчерашнее сообщение Bloomberg «клеветой» и «искажением фактов», сообщает государственное информационное агентство IRNA.

«Присутствие частицы или частиц урана выше 60% в процессе обогащения не означает обогащения выше 60%», — добавляет он.

Тем временем дипломат за пределами Ирана подтверждает цифры, указанные в отчете Bloomberg, говоря: «Процент правильный».

«МАГАТЭ дает Ирану возможность объясниться, потому что вполне возможно, что могут быть так называемые «всплески» более высоких уровней обогащения», — говорит дипломат.

В последний раз было известно, что Иран обогатил уран до 60%. Уран, обогащенный до 90% чистоты, считается ядерно-оружейным.

Представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что его страна «привержена» договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Он предостерегает от политизации роли наблюдательного органа ООН в ядерной области, говоря, что это «искажает его позицию».

«Агентство должно действовать в рамках профильных задач», — добавляет он.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран обогатил уран почти до уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. В январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.