Решение Али Хаменеи может стать переломным моментом в разногласиях по поводу иранской ядерной программы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предоставил разрешение иранским переговорщикам по ядерной программе вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Amwaj.media со ссылкой на информированные высокопоставленные источники в Тегеране. Издание отмечает, что очевидный "разворот" Хаменеи может стать переломным моментом в разногласиях по поводу иранской ядерной программы.

Согласно информации СМИ, ведущий переговорщик по ядерной программе Али Бакери-Кани готов встретиться с координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком в Омане уже в ближайшие недели.

Если это заседание состоится, следующим шагом будет созыв встречи пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритании, Франции, Китая, россии* и США) и Германии.

Один источник предположил, что, если встреча состоится, это может произойти после «переходного дня» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а именно 18 октября. Однако некоторые эксперты рисуют гораздо менее амбициозную картину, подчеркивая необходимость трезвого понимания существенных затрат времени и сложностей, связанных с достижением сделки.

Информированные иранские источники указали, что цель Тегерана — вернуться за стол переговоров на условиях осени 2022 года, когда непрямые переговоры между Ираном и США зашли в тупик.

Поставки оружия Исламской Республикой в россию еще больше осложнили ситуацию. Для Европы российское вторжение в Украину является фундаментальной угрозой безопасности. Иран, с другой стороны, воспользовался конфликтом, чтобы поднять отношения с москвой на беспрецедентный уровень, особенно в военной сфере.

Такая динамика сделала поставки Ираном вооруженных дронов в россию одним из главных пунктов европейской политической повестки дня. Это также значительно снизило интерес стран Е3 (Великобритании, Франции и Германии) к взаимодействию с Ираном на многосторонней основе, где также присутствует россия.

Что касается самого СВПД, Вашингтон ясно дал понять, что не рассматривает чистое возрождение соглашения как жизнеспособный вариант. Администрация Джо Байдена настаивает на изменениях, включая продление истекающих ограничений на ядерную деятельность Ирана.

В то же время, как сообщили осведомленные наблюдатели, даже если будет достигнута договоренность о восстановлении СВПД с изменениями, которые будут реализованы лишь впоследствии, Белый дом вряд ли пойдет на такую сделку до президентских выборов в США в 2024 году.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций затронул тему войны российской федерации в Украине. В частности, Нетаниягу напомнил, что "иранские дроны вызывают гибель невинных людей в Украине".

"Иран продолжает угрожать и заниматься ядерным шантажом", - подчеркнул глава правительства.

По словам Нетаниягу, пока он является премьер-министром, он будет "делать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие".

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!