«Весь мир ею восхищался»: израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II

Сегодня, 8 сентября, на 96-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Израильские политические лидеры скорбят вместе с британским народом и выражают свои соболезнования.

Об этом сообщает издание Jpost.

Президент Ицхак Герцог сказал, что ее смерть стала «концом эпохи».

«Королева Елизавета была исторической личностью. Она жила историей, она творила историю, и с ее уходом она оставила великолепное, вдохновляющее наследие», — заявила Герцог.

Он отметил, что за время ее долгого и знаменательного правления мир резко изменился, а королева осталась иконой стабильного, ответственного лидерства и маяком нравственности, человечности и патриотизма. В своей жизни и в служении своему народу королева олицетворяла дух честности, долга и древних традиций.

Премьер-министр Яир Лапид направил соболезнования от имени правительства и народа Израиля.

По его словам, королева Елизавета II «оставляет после себя беспрецедентное наследие лидерства и служения. Да будет память о ней благословением».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу также выразил соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

«Королева Елизавета II была легендарной правительницей и маяком честности, ее будут помнить веками», — сказал Нетаниягу.

Спикер Кнессета Микки Леви написал, что от своего имени и от имени всего правительственного органа выражает соболезнования британскому народу в его тяжелом трауре в связи со смертью королевы Елизаветы II, которая была стабильной и сильной опорой в своей стране, в Британском Содружестве и в мировой политике уже более 70 лет.

Депутат Кнессета Ципи Хотовели заявила, что «глубоко опечалена» смертью королевы.

«Самый продолжительный правящий монарх Великобритании, ею восхищались во всем мире. Израиль вместе с королевской семьей и британским народом скорбит о потере Ее Величества».

Министр обороны Бенни Ганц также выразил свои соболезнования, заявив: «Королева служила международному сообществу более 70 лет, и во время ее правления британо-израильские отношения процветали. Сегодня я думаю о Великобритании».

«Курсор» писал ранее, что происходит в Букингемском дворце после известия о смерти Елизаветы II.