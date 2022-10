Весила 500 кг: в Австралии обнаружили уникальные останки древней птицы

Палеонтологи из Университета Флиндерса (Австралия) обнаружили в центральной части континента хорошо сохранившиеся кости древней птицы, которая считалась самой крупной на планете.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Речь идет о птице под названием Dromornis stirtoni. Как утверждают эксперты, весила она 500 килограмм, а рост составлял 3 метра. Но несмотря на такие размеры, она является родственником современных домашних птиц.

Уникальность находки археологов состоит в том, что они впервые нашли кости этого вида птицы, которые лежали так, как были расположены в скелете, когда она населяла планету 8 млн лет назад. Птица не летала, а ходила на двух лапах. У нее было массивное тело и огромный клюв.

Ученые продолжают раскопки, потому что обнаружили не весь скелет древней птицы. Однако их находка позволяет дать точное представление о размерах этих пернатых.

Также эксперты подчеркивают, что Dromornis stirtoni были травоядными, они в основном питались различными фруктами и растениями. Огромный рост позволял птице доставать даже до высоких деревьев.

Unique Remains of What Could Be The World’s Largest Bird Found in Australia https://t.co/86CDi3VVbt

— ScienceAlert (@ScienceAlert) October 5, 2022