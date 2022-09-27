В Таиланде попугай позавтракал бриллиантами из ожерелья хозяйки

Восьмимесячная птица по кличке Фрости залезла в хозяйскую шкатулку с драгоценностями — попугая привлекло сияние камней, и он съел их.

В Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки.

Об этом сообщает издание ТОнеТО.

Отмечается, что восьмимесячный попугай вида «солнечная аратинга» по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями. Птицу привлекло сияние камней в инкрустированном бриллиантами ожерелье, поэтому Фрости решил съесть их на завтрак.

К полудню попугай ослаб и стал отказываться от пищи. Хозяйка отвезла Фрости в ветеринарную клинику, где ему сделали рентген.

К своему удивлению, ветеринары обнаружили в желудке птицы маленькие, похожие на бусины объекты и отправили пациента на экстренную операцию. Фрости ввели общий наркоз и вскрыли его крошечный желудок, чтобы удалить инородные объекты. Операция заняла более двух часов.

Извлеченные из желудка птицы бриллианты врачи вернули хозяйке. Доктор Кунтита Павинасакорн сообщил, что каждый из 21 бриллианта был весом около 0,2 карата.

«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», — подчеркнул он.

Ограненные бриллианты из-за своей острой формы причиняли птице боль.

«Они могли бы повредить внутренние органы птицы, если бы хозяйка не привезла ее к нам», — отметил ветеринар.

Как сообщал Курсор, в Новой Зеландии попугай украл у туристов видеокамеру и снял интересное видео. Птице, судя по всему, очень понравилась камера и она решила забрать ее себе. Попугай подлетел к камере, схватил ее и улетел.

Примечательно, что все это время камера продолжала работать. В результате получилось очень занимательное видео.

Также Курсор писал о том, что ученые научили попугая играть в гольф.