Ветки охраняли отдельно: СМИ узнали стоимость контрактов на обеспечение безопасности Крымского моста

Железнодорожную и автомобильную ветки охранили отдельные подразделения. В 2022 году российские госструктуры заключили контракты на обеспечение безопасности моста на общую сумму более 2 млрд рублей (эквивалентно 23 млн долларов США)

Об том 9 октября сообщает BBC.

За защиту автомобильной части отвечает компания при минтрансе россии. По данным журналистов, до июля этого года она получала около 53 миллионов рублей (более 850 тысяч долларов США) ежемесячно. В августе цена контракта увеличилась почти до 67 миллионов рублей (около 1 миллиона долларов США). Ранее, в апреле, то есть уже во время российского вторжения в Украину, компания заключила контракт на дооснащение автомобильного переезда «техническими средствами, обеспечивающими транспортную безопасность». Стоимость контракта составила 617,9 млн рублей (9,9 млн долларов США).

За охрану железнодорожной части моста отвечает отдельная рота. В 2022 году с ней был заключен договор на оказание услуг по охране моста в Крыму на сумму 937 млн рублей (более 15 млн долларов США). Уже 27 февраля, через несколько дней после начала российского вторжения, компания получила дополнительно 70 млн рублей (более 1,1 млн долларов США) на обслуживание систем безопасности на железнодорожной части моста.

В контрактах, как отмечает ВВС, указано, что их подрядчики должны обеспечить охрану проезжей части поворотов моста, тоннелей и технических входов на опорах, а в железнодорожной части — пандусов и пространств под мостом. Взрыв на мосту через Керченский пролив ограничит его пропускную способность, что существенно повлияет на и без того напряженную способность рф содержать силы на юге Украины, заявило в воскресенье министерство обороны Великобритании. Как указано в ежедневной сводке оперативных данных, две из четырех полос дороги обрушились в нескольких местах на протяжении около 250 м.

Ранее «Курсор» сообщал, что часть автомобильной ветки Крымского моста рухнула. Пожар, который случился утром 8 октября после взрыва, обвалил полотно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!