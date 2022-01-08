Власти Египта депортировали сына известного палестинского политика

Рами Шаат отбыл 2,5 года предварительного заключения по обвинению в связях с запрещенной группировкой.

Египетские власти депортировали сына известного палестинского политика после того, как он отбыл 2,5 года предварительного заключения по обвинению в связях с запрещенной группировкой.

Об этом сообщает Independant.

Рами Шаат, сын Набиля Шаата, советника президента Палестины Махмуда Аббаса, был освобожден в четверг, а затем депортирован. Он был вынужден отказаться от своего египетского гражданства, чтобы выйти на свободу.

Семья заявила, что египетские власти передали Рами Шаата представителю Палестинской администрации в международном аэропорту Каира , где он сел на рейс в иорданскую столицу Амман.

Затем в субботу он сел другим рейсом в Париж, где живет его жена Селин Лебрен Шаат, гражданка Франции, говорится в заявлении.

Рами Шаат был арестован в июле 2019 года в своем доме в Каире и обвинен в связях с «Братьями-мусульманами», которых египетское правительство признало террористической организацией в 2013 году.

В прошлом году он был внесен в список террористов.

Рами Шаат помог создать египетское отделение возглавляемого палестинцами движения бойкота против Израиля, известного как BDS.

В заявлении семьи говорится, что египетские власти вынудили его отказаться от гражданства в качестве «предварительного условия для его освобождения».

«Никто не должен выбирать между своей свободой и своим гражданством. Рами родился египтянином… . Никакой принудительный отказ от гражданства под давлением никогда этого не изменит», — говорится в заявлении.

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