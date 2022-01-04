Египет освободит сына лидера ПА, обвиняемого в пособничестве терроризму

50-летний Рами Шаат был арестован в 2019 году вместе с несколькими египетскими активистами и бизнесменами по подозрению в пособничестве террористической группировке.

Как сообщили во вторник палестинские и египетские источники, власти Египта приказали освободить палестинско-египетского активиста Рами Шаата после того, как он провел в тюрьме два с половиной года.

Шаат, соучредитель антиизраильского движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS) в Египте, является сыном Набиля Шаата, бывшего министра иностранных дел Палестинской автономии и ветеранов палестинского руководства.

50-летний Рами Шаат был арестован в 2019 году вместе с несколькими египетскими активистами и бизнесменами по подозрению в содействии террористической группе, по делу, известному как «Ячейка Аль-Амаль».

Ему также были предъявлены обвинения в распространении ложных новостей о политических и экономических условиях в Египте.

Ожидается, что Рами будет депортирован во Францию, где он присоединится к своей жене, гражданке Франции Селин Лебрен, которая также была депортирована из Египта после ареста ее мужа, сообщили источники.

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