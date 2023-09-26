Власти еще одной страны объявили, что будут брать с туристов налог

Туристические налоги в популярных странах стали обычной практикой. Они уже действуют во многих городах Европы и Азии.

Власти Исландии, вслед за другими странами, решили ввести специальный налог для туристов, а полученные от него средства будут направлять на устойчивое развитие и реализацию экологических проектов.

Об этом пишет Travel and Leisure.

По словам премьер-министра страны Катрин Якобсдоттир, за последнее десятилетие туризм в государстве существенно вырос, а это, очевидно, отражается на климате. Страна и так в последнее время направила многие усилия на то, чтобы сделать Исландию более безопасной, в частности перевела транспорт на электрический. Но это не единственный проект, который власти хотят реализовать.

Пока нет никаких конкретных данных о том, каким будет налог для туристов и когда его введут. Но Якобсдоттир отметила, что "тариф не будет высоким", и он будет применен как городской налог для людей, остающихся в Исландии.

"Курсор" писал ранее, что со следующего года Греция в два раза увеличивает туристический налог. В 2023 году страна пострадала от масштабных лесных пожаров, которые нанесли ей серьезный ущерб. И власти намерены не только восстановить поврежденную инфраструктуру, но и заложить бюджет на ликвидацию ущерба от возможных стихийных бедствий в будущем.

Еще мы писали, что остров Бали пользуется большим спросом среди туристов, которых привлекает его экзотика, уникальная культура, удивительные ландшафты и достопримечательности. Но власти "устали" от гостей, а точнее от того, что они не уважают культурное наследие удивительной местности. С 2024 года для иностранных гостей хотят ввести налог в размере 150 000 рупий (это около 10 долларов).