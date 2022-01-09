Власти Казахстана заявили о 164 погибших за время протестов

Министерство сообщило, что 103 человека погибли в главном городе Казахстана Алматы, где произошли самые жестокие столкновения.

В общей сложности 164 человека, в том числе двое детей, были убиты в ходе протестов в Казахстане за последнюю неделю.

Об этом сообщает jpost.com, со ссылкой на местный Минздрав.

Демонстрации против повышения цен на топливо начались неделю назад, а затем переросли в более широкий протест против правительства.

Министерство сообщило, что 103 человека погибли в главном городе Казахстана Алматы, где произошли самые жестокие столкновения.

Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане задержали более трех тысяч человек.

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