Власти Казахстана заявили о 164 погибших за время протестов

В общей сложности 164 человека, в том числе двое детей, были убиты в ходе протестов в Казахстане за последнюю неделю.
Об этом сообщает jpost.com, со ссылкой на местный Минздрав.
Демонстрации против повышения цен на топливо начались неделю назад, а затем переросли в более широкий протест против правительства.
Министерство сообщило, что 103 человека погибли в главном городе Казахстана Алматы, где произошли самые жестокие столкновения.
Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане задержали более трех тысяч человек.
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