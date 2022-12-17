Названы города-призраки, которые привлекают туристов

На нашей планете существует множество увлекательных мест, которые приманивают путешественников своей архитектурой, живописными пейзажами, экзотикой, но есть и такие, что привлекают своей историей и мрачной атмосферой. Во многих странах есть города-призраки, в которые туристы отправляются за новыми эмоциями и памятными кадрами. Что это за города?

Крако (Италия)

Это коммуна, расположенная на юге страны. Людям пришлось покинуть местность из-за стихийного бедствия. В 1963 году сильный подземный толчок сотряс скалы, который принес масштабные разрушения и множество жертв. Оставаться там жить было небезопасно, поэтому горожане разъехались, а их домами завладела природа.

Орадур-сюр-Глан (Франция)

Это была маленькая фермерская деревня, в которой проживало около 700 человек, а сейчас это «поселок мертвых», напоминающий об ужасах войны. В 1944 году в нем немецкие солдаты жестоко убили 642 жителя, в том числе женщин и детей. Расправа над горожанами Орадур-сюр-Глан — одна из самых ужасных трагедий в истории Франции за время Второй мировой войны.

Терлингуа (Техас, США)

Этот город — пережиток жизни, в нем множество заброшенных домов и шахт, в которых некогда кипела жизнь. Но из-за уменьшения запасов подземных ресурсов люди начали покидать город. Сегодня самые смелые туристы могут найти индивидуального гида, который покажет руины заброшенного поселения.

Припять (Украина)

Город, который находится в 94 километрах от Киева, где проживали 50 тысяч человек, превратился в «призрака» после аварии на Чернобыльской атомной станции. Его территория непригодна для жизни из-за радиации. Люди в спешке и страхе оставили свои дома и разъехались.

Коулун (Китай)

В Китае также есть множество заброшенных мест, Коулун когда-то был густонаселенным промышленным городком. Он был военным аванпостом, а во время Второй Мировой войны приютил 2 тысячи эмигрантов. Но они создали собственные правила и законы и не подчинялись правительству. В итоге Коулун прекратился в криминальный центр, где процветала наркоторговля, проституция и азартные игры. Высокий уровень криминала стал причиной расселения жителей района.

«Курсор» писал ранее, что исследование, проведенное Mastercard, определило три города, которые лидируют по посещаемости туристов.