Названы три самых посещаемых города в мире

Есть множество красивых и интересных городов, которые привлекают туристов со всего мира своей архитектурой, историей, достопримечательностями и природными богатствами. Но исследование, проведенное Mastercard, определило три города, которые лидируют по посещаемости туристов.

Об этом пишет DIP.

На первом месте оказался Бангкок — столица Таиланда. В прошлом году его посетили 22 миллиона туристов. Город привлекает красочным миксом современности и старины, туристическая инфраструктура там находится на высоком уровне. Там есть и современные небоскребы, и древние храмы, традиционные рынки, рестораны и множество других локаций.

Вторым по популярности городом стал Париж. В 2021 году он встретил 19 миллионов путешественников со всего мира. Весной этого года столица Франции ослабила карантинные ограничения и сейчас полностью вакцинированные от коронавируса туристы могут спокойно посетить город и насладиться его достопримечательностями. Париж восхищает своим стилем, кухней и особенной атмосферой.

И тройку лидеров замыкает Лондон. Его также посетило около 19 миллионов туристов в прошлом году, а за 2022 календарный год он рассчитывает принять больше иностранных гостей — около 21 миллиона. Столица Великобритания характерна своим готическим настроением, красивыми достопримечательностями и традициями.

«Курсор» писал ранее, что популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.