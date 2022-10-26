Власти США ввели новые санкции против граждан Ирана и россии

США ввели новые ограничения для некоторых физических и юридических лиц российской федерации*, поскольку считают их причастными к злонамеренному влиянию и системной коррупции. Еще под санкции попали чиновники Ирана.

Среди лиц, попавших под санкции, есть олигархи, которые получили широкую популярность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также действующие как инструменты российской кампании глобального влияния, стремящейся манипулировать США и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.

Речь идет о бывшем чиновнике Владимире Плахотнюке, который участвовал в захвате государства, контролируя и манипулируя ключевыми секторами правительства Молдовы, в частности правоохранительными органами. Также ограничения провели в отношении Илана Шора — молдавского политика и главы Партии Шор.

В ведомстве отметили, что в преддверии молдавских выборов 2021 года россия планировала «взорвать» позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу своего влияния. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу российской федерации.

Также санкции были введены в отношении российской эстрадной певицы Сары Львовны Шор, более известной под псевдонимом «Жасмин».

Еще под ограничение попал Игорь Юрьевич Чайка, являющийся сыном бывшего генерального прокурора рф Юрия Чайки.

США ввели санкции и против чиновников Ирана, которых они считают ответственными за угнетение протестов. В список попали руководство Корпуса стражей исламской революции, чиновники провинций Систан и Белуджистан и иранские тюремные чиновники.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины и за ее агрессию против государства, Евросоюз ввел экономические санкции. Но есть те, кто призывает их ослабить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!