Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф

Президент Украины подчеркнул, что на такие голоса в Европе должны обращать внимание.

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины и за ее агрессию против государства, Евросоюз ввел экономические санкции. Но есть те, кто призывает их ослабить.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и отметил, что любой, кто выступает за такое решение, поддерживает террор, совершающий рф.

По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Глава Украинского государства отметил, что на такие голоса нужно обращать внимание, потому что те, кто требует ослабить санкции против агрессора, выступают против Европы.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация не останавливает свою агрессию против Украины, а наоборот, обостряет ситуацию. За незаконно проведенные на оккупированных землях Украины «референдумы», Евросоюз решил усилить санкции против страны-агрессора.

Еще мы писали, что власти российской федерации обходят западные санкции касательно продажи алмазов. Каждый месяц россия зарабатывает сотни миллионов долларов, продавая драгоценные камни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!