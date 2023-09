Во Флориде словили огромного аллигатора, тянувшего в зубах тело человека

Свидетель ужасной картины сразу обратился в службу спасения и сообщил о происходящем.

В штате Флорида (США) в одном из жилых районов, местный житель заметил в канаве аллигатора огромного размера, у которого в зубах было человеческое тело.

Об этом сообщает New York Post.

Свидетель ужасной картины сразу обратился в службу спасения и сообщил о происходящем. На место прибыли специалисты, выловившие аллигатора из канала. Чтобы извлечь тело человека из пасти, аллигатора пришлось застрелить.

Эксперты предположили, что он мог приползти в жилой район из расположенного неподалеку парка, в котором находится озеро. По словам очевидца, аллигаторы часто заползают в их район, но этот был самым большим из тех, кого он когда-либо встречал.

Massive gator involved in a death, video shows the alligator next to a body in Ridgecrest, Florida pic.twitter.com/FLnFdjFNmL

— Nerdy(@Nerdy_Addict) September 22, 2023