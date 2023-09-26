Семья в США внезапно обнаружила в доме хищника, в сети появилось видео

Рептилия пробралась через дверь для собак.

Семейная пара Дон и Ян Шульц, переехавшие недавно в штат Луизиана (США), были шокированы, когда увидели, что в их дом пробрался 5-футовый аллигатор.

Об этом пишет Indian Express.

По словам женщины, ее посреди ночи разбудил лай их собаки, она встревожилась, поэтому разбудила супруга, сказав, что вероятно в дом кто-то проник. Мужчина взял пистолет и пошел в коридор, где в нескольких дюймах от себя увидел хищника.

Оказалось, что аллигатор проник в помещение через дверь для собак, потому что последние несколько недель были очень жаркие, и возможно, рептилия почувствовала прохладный воздух, исходящий из дома.

Дон сразу же позвонил в офис шерифа и спустя несколько минут в их дом приехали представители Департамента дикой природы. На кадрах видно, как они надевают петлю на аллигатора и вытаскивают его из дома, хотя хищник пробовал сопротивляться.

"Курсор" писал ранее, что на озере недалеко от Орландо (Флорида, США) капитан береговой охраны Кевин Бротц заметил в водоеме гигантского аллигатора, с которым его команда сражалась около четырех часов. Рептилию в конце концов убили и доставили на берег.

Еще мы писали, что в штате Луизиана (США) во время туристической прогулки по водоему на лодку с пассажирами запрыгнул огромный аллигатор, пытаясь на нее взобраться. Этот момент попал на видео.

Напомним, что занесенный в Книгу рекордов Гиннеса 5,4-метровый крокодил, известный как самый большой в мире, "отпраздновал" свое 120-летие.