Во Франции оштрафовали компанию итальянцев, которые собрали в разы больше грибов, чем разрешено

За сбор более чем 10 литров грибов на человека за день можно получить штраф до 45 тысяч евро и даже загреметь за решетку сроком до 3 лет.

Во Франции в регионе Эльзас оштрафовали группу итальянцев, которых поймали на значительном превышении разрешенной нормы сбора грибов-боровиков.

Об этом сообщили в местной лесной охране, пишет французское издание Le Figaro.

Отмечается, что случай произошел еще 2 октября. В автомобиле компании, точное количество лиц в которой не указывается, обнаружили 150 литров грибов, собранных в горном массиве Вогезы.

Сотрудники лесничества Эльзаса не уточнили, на какую сумму выписали штрафы нарушителям из Италии. В то же время, согласно французскому законодательству, за сбор более чем 10 литров на человека за один день возможны штрафы до 45 тысяч евро и даже до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал Курсор, инженер Мехрдад Кермани потратил десять лет на то, чтобы создать робота, который будет собирать грибы. С помощью аспирантов он смог разработать прототип. Новая система приспособлена для работы на грибных фермах.

Как рассказал Кермани, им пришлось начать практически с нуля. Однако ему и его подчиненным удалось создать аппарат, который собирает грибы с недостижимой для человека скоростью.

По словам создателя робота, его система может быть легко интегрирована на все грибные предприятия Северной Америки. Робот очень аккуратно срезает грибы, не повреждая их. Кроме того, он умеет распознавать «спелость» грибов.

Если гриб не созрел, то он запоминает его и делает отметку, чтобы вернуться в нужный момент через несколько часов. Система может работать 24 часа в день.

Также Курсор информировал о том, что израильтян будут лечить галлюциногенными грибами.