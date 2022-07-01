Инженер десять лет создавал робота, который может собирать грибы

Уникальность нового робота в том, что он может аккуратно принимать грибы, не повреждая их мягкую структуру. Если гриб не созрел, то он запоминает его и делает отметку, чтобы вернуться в нужный момент через несколько часов.

Инженер Мехрдад Кермани потратил десять лет на то, чтобы создать робота, который будет собирать грибы. С помощью аспирантов он смог разработать прототип.

Новая система приспособлена для работы на грибных фермах.

Как рассказал Кермани, им пришлось начать практически с нуля. Однако ему и его подчиненным удалось создать аппарат, который собирает грибы с недостижимой для человека скоростью.

По словам создателя робота, его система может быть легко интегрирована на все грибные предприятия Северной Америки. Робот очень аккуратно срезает грибы, не повреждая их. Кроме того, он умеет распознавать «спелость» грибов.

Если гриб не созрел, то он запоминает его и делает отметку, чтобы вернуться в нужный момент через несколько часов. Система может работать 24 часа в день. Ознакомиться с тем, как работает робот, можно ниже на видео:

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