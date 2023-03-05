Во всем мире ожидаются перебои с электроэнергией: ученые назвали причину

Ученые сообщают о начале интенсивного периода активности Солнца, который, по их словам, может привести к определенным проблемам на Земле.

Об этом сообщает News.am.

Эксперты утверждают, что частота и сила вспышек на Солнце указывают на то, что этот период активности может быть более сильным, чем предыдущий. В результате могут возникнуть проблемы с электроснабжением и связью на Земле, а также быть нанесен ущерб спутникам и экипажам космических кораблей.

Профессор космической физики Мэтью Оуэнс из Университета Рединга рассказал, что каждые 11 лет солнечные магнитные поля становятся настолько нестабильными, что Северный и Южный полюсы внезапно меняются местами. В это время также наблюдается пик солнечной активности.

Ожидается, что максимальная активность Солнца в текущем цикле произойдет в конце 2024 года или в начале 2025 года. Хотя геомагнитные бури, вызванные этим явлением, создают на Земле более яркие полярные сияния, они также могут привести к нарушению работы электростанций и высокочастотной радиосвязи. Кроме того, радиоактивное излучение Солнца может быть опасным для космонавтов, находящихся в открытом космосе.

Напомним, эксперты назвали самые опасные даты, когда на мир надвинутся магнитные бури. В первой половине марта ожидается лишь две магнитные бури. Но в эти дни метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Следующая однодневная магнитная буря прогнозируется 15 марта. Чтобы магнитные бури не отразились негативно на вашем состоянии, в такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок.