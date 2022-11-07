Во вторник наступит полное лунное затмение: кто сможет увидеть

Во вторник, 8 ноября часть планеты сможет увидеть полное лунное затмение. Следующее ожидается в 2025 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что это явление будет видно по всей Северной Америке до рассвета. В Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе его можно будет увидеть после заката. В то же время, Африка, Ближний Восток и большинство стран Европы не будут иметь шанса увидеть затмение.

Полное затмение будет длиться почти 90 минут — с 10:16 до 11:41 утра по израильскому времени. Затемнение будет казаться красновато-оранжевым, создав так называемую «кровавую луну».

По словам ученых из NASA, Луна будет находиться в 390 553 км от Земли. Наблюдатели смогут увидеть это зрелище на ясном небе с помощью биноклей и телескопов. Это будет второе полное лунное затмение в этом году после майского.

Как сообщал Курсор, лунное затмение наступит 8 ноября на оси Телец — Скорпион. Это время, когда пора решать все наболевшие вопросы и закрывать двери в прошлую жизнь. Если вас держит что-то, что мешает вам двигаться дальше — затмение Луны поможет разобраться с проблемой.

Влияние земного спутника, оказавшегося в тени, привлечет перемены в вашу судьбу. Главное, что вы должны сделать — проанализировать себя, свои чувства, желания и поведение. Чем жестче будет самоанализ — тем приятнее и ощутимее результат.

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