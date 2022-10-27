Водолазы нашли останки «затерянного города» и обнаружили сходства с легендарной Атлантидой

Надгробия и камни, похожие на остатки пирамиды, были найдены под водой японскими дайверами, которые предположили, что это город, похожий на Атлантиду, затонувшую под водой.

Не все согласны с этой теорией, но все же допускают определенные сходства с утерянным мегаполисом.

Об этом 27 октября сообщает Walla.

Мало, кто знает о японском аналоге Атлантиды, таинственном скальном образовании, скрытом глубоко под поверхностью моря. Сооружения на Йонагуни (остров на южной окраине Восточно-Китайского моря) были обнаружены местным дайвером в поисках акулы на южных островах Рюкю в Японии в 1986 году.

Дайвер заметил впечатляющее подводное скальное сооружение вдоль южного побережья острова — каменные ступени с плоскими гранями и острыми углами, почти идеально вырезанные с прямыми краями — все 25 метров ниже поверхности воды. Сооружение имеет прямоугольную форму и напоминает пирамиду, и по некоторым оценкам ему, вероятно, более 10 000 лет, но его происхождение неизвестно.

Большинство геологов убеждены, что структура образовалась естественным путем, есть немало людей, считающих, что это остатки давно исчезнувшей тихоокеанской цивилизации, возможно, построенные доисторическими дзюмонами, жившими на территории Японии около 12 000 лет назад. до н.э. Многие называют это сооружение Атлантидой Японии. Эксперт, у которого есть на это фактические доказательства, утверждает, что помимо прямых линий, на некоторых камнях высечены знаки хартумской письменности, что указывает на то, что это камни, построенные людьми.

Некоторые ученые допускают сходство с историческими городскими легендами, судьбой затерянного города Атлантиды — тысячелетней загадки, о которой никто не знает, куда она делась и существовала ли она вообще. Легендарный остров, упоминаемый в трудах греческого философа Платона — рассказавшего о развитой культуре, существовавшей примерно за 9 000 лет до его времени, и была развитой по сравнению с любой другой культурой своего времени — которое однажды исчезло с лица земли. Само существование острова является предметом споров среди историков и археологов, причем некоторые считают его воображаемым, а некоторые утверждают, что Атлантида основана на реальном историческом месте, которое было поглощено повышением уровня моря или цунами.

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