Военные действия России грозят экологической катастрофой для Европы

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупредила Европу об экологической катастрофе из-за военных действий России в Украине. Она попросила международное сообщество отреагировать.

Об этом говорится в ее заявление .

«Военные действия государства-агрессора угрожают экологической катастрофой для Европы», — написала Денисова.

Она напомнила, что под контролем врага все еще находится Чернобыльская АЭС. А персонал станции остается в заложниках без возможности ротации и отдыха.

Кроме того, вооруженные силы Российской Федерации в Запорожской области начинают размещать «Грады», направленные на город и Запорожскую АЭС.

«Желание врага одержать победу любой ценой, рискуя повреждением ядерных объектов, ставит народ Украины и весь мир перед опасностью повторения трагедии 1986 года. Своими действиями в Украине Российская Федерация грубо нарушает требования Конвенции о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 Дополнительного протокола 1977 к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере», — говорится в сообщении.

Она попросила международное сообщество учесть эти обстоятельства при принятии решений по усилению санкционного давления на агрессора и принять максимальные меры для обеспечения безопасности в Европе.