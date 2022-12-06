Войны в фармацевтике: Pfizer и BioNTech подали встречный иск против Moderna

Pfizer и BioNTech заявили, что они разработали свою вакцину независимо от разработок компании Moderna.

В понедельник компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech нанесли ответный удар по компании Moderna. Они подали патентный иск и добиваются отклонения иска Moderna.

Об этом информирует Reuters.

Представители фармкомпаний заявили, что патенты Moderna недействительны.

В августе Moderna подала в суд в Бостоне на Pfizer, обвинив ее в нарушении прав на три патента, которые она впервые разработала до пандемии COVID-19.

Moderna также подала соответствующий иск против Pfizer и BioNTech в Германии. Все три компании также вовлечены в патентные споры в США с другими компаниями по поводу вакцин, отмечает Reuters.

Представитель Pfizer заявил, что компания и BioNTech уверены в своей интеллектуальной собственности и будут «энергично защищаться» от претензий Moderna.

Pfizer и BioNTech сообщили в заявлении, что они разработали свою вакцину независимо, назвав иск Moderna «ревизионистской историей». Также они утверждают, что их патенты «намного превышают реальный вклад в эту область».

По словам юристов Pfizer, Moderna игнорирует вклад их ученых в основание технологии мРНК, а также вклад исследователей из Национального института здравоохранения США.

Ранее Курсор писал, что вакцинация двумя дозами Pfizer предотвратила постковидные симптомы.