Исследование: вакцинация двумя дозами Pfizer предотвратила постковидные симптомы

Ученые выяснили, что вакцинация как минимум двумя дозами вакцин Pfizer существенно уменьшает большинство долговременных симптомов, о которых люди сообщают через несколько месяцев после заражения COVID-19.

Об этом сообщают ученые из Университета Бар-Илан в Израиле, опубликовавшие результаты исследования в журнале npj Vaccines.

Эксперты предложили тем, кто прошел ПЦР-тестирование на инфекцию SARS-CoV-2 в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года, заполнить онлайн-анкету. Она включала вопросы о демографических данных, течении острой инфекции COVID-19 и симптомах, которые люди продолжают испытывать.

Эксперты проанализировали 951 случай заражения коронавирусом, из которых 637 человек (67 процентов) были вакцинированы, и сравнили их с 2447 людьми, которые не получали прививку от ковид. Это показало, что у тех, кто получил две дозы вакцины Pfizer BNT162b2, реже сообщали о каких-либо пост-COVID-симптомах, чем непривитые. На усталость невакцинированные жаловались чаще на 62 процента, головных болей было больше на 50 процентов, слабости конечностей — на 62 процента, мышечной боли — на 66 процентов.

Ранее Курсор писал, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.