Вооруженные протесты в Багдаде: объявлен комендантский час

Заявление наиболее влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра о выходе из политики спровоцировало протесты в столице страны, Багдаде, в результате чего в городе был введен комендантский час.

Отмечается, что Ас-Садр сделал заявление после того, как аятолла Кадхим аль-Хаери заявил об уходе от духовного лидерства в Ираке. Он также призвал своих последователей поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи.

Служба безопасности объявила о закрытии всех северных и южных въездов в Багдад после того, как применила баллончики со слезоточивым газом, чтобы разогнать протестующих и вернуть контроль над президентским дворцом.

Из-за беспорядков в Багдаде с 15:30 по местному времени был объявлен комендантский час.

Как известно, в июле сторонники Ас-Садра штурмовали здание парламента и выступали с протестами против Мухаммеда ас-Судан, который планировал выдвинуться на пост премьер-министра.

Как сообщал Курсор, в мае парламент Ирака одобрил закон, криминализирующий нормализацию отношений с Израилем, в то время как Израиль стремится расширить свои связи в арабском мире.

Отметим, что Ирак никогда не признавал государство Израиль с момента его создания в 1948 году, и иракские граждане и компании не могут посещать Израиль, но новый закон идет дальше.

Закон был предложен влиятельным шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром , чья партия, выступающая против тесных связей с США и Израилем, получила большинство мест в парламенте Ирака на выборах в октябре прошлого года.

Также Курсор информировал о том, что в начале июня на севере Ирака беспилотник атаковал консульство США.