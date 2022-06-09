На севере Ирака беспилотник атаковал консульство США: появились фото и видео

Беспилотник атаковал консульство США в городе Эрбиль на севере Ирака, сообщил агентству Reuters источник в службе безопасности.
Отметим, что данная территория контролируется курдами.
На видео, размещенных в социальных сетях после нападения, видны поврежденные автомобили на дороге.
Позже стало известно, что беспилотник, вооруженный взрывчаткой, нанес легкие ранения трем мирным жителям возле здания консульства США в иракском Курдистане.
Представитель регионального правительства Курдистана заявил, что взрыв, произошедший на дороге Пирмам -Эрбиль в Эрбиле в 21:35 по местному времени, также повредил гражданские автомобили. Раненым была оказана медицинская помощь, сообщает Rudaw со ссылкой на министра здравоохранения региона.
Высокопоставленный чиновник возглавляемой США военной коалиции в Ираке и Сирии сообщил Al-Monitor, что взрыв не затронул объекты, в которых размещаются войска коалиции. Официальный представитель коалиции сказал, что силы безопасности РПК обнаружили беспилотник, но сказал, что пока нет указаний на его тип или происхождение.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.