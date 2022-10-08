ВОЗ обеспокоена возвращением опасного заболевания: что нужно знать

В XIX веке эпидемия распространилась по миру и унесла много жизней. Ученые опасаются, что она уже на пороге и сегодня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство по поводу распространения серьезного заболевания в мире. Речь идет о холере, которой каждый год болеет от 1,3 до 4 млн человек, и многие случаи заканчиваются смертельным исходом.

Об этом сообщает Forbes.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в 2022 году во многих странах начались новые вспышки холеры, например, в Сирии заявили о 10 тысячах подозрительных случаев. И эти вспышки становятся все более смертоносными — средний уровень смертности в этом году втрое превышает этот показатель за последние 5 лет.

Известно, что холера — одно из самых страшных заболеваний в истории. В общей сложности за последние 200 лет насчитывается семь эпидемий, которые унесли жизни миллионов человек. Исследователи говорят, что война на территории Украины и наводнение в Пакистане, где затоплена большая часть страны, могут вызвать новые вспышки.

Болезнь вызывается употреблением пищи или воды, зараженных холерными бактериями. Они быстро распространяются в антисанитарных условиях и в районах с недостаточной очисткой сточных вод.

Однако, заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации. Но на сегодня в мире не хватает достаточного объема прививок против холеры, которые бы удовлетворили растущий спрос, вызванный новыми вспышками. В связи с этим ВОЗ призвало производителей увеличить производство вакцин.

Эксперты говорят, что холеру можно излечить, если не затягивать. Это делается с помощью раствора для пероральной регидратации (или внутривенными жидкостями и антибиотиками в очень тяжелых случаях).

Чтобы не подхватить болезнь, медики рекомендуют соблюдать гигиену, дезинфицировать воду, употреблять качественные продукты и термически обрабатывать овощи и фрукты.

«Курсор» писал ранее, что в 21 веке появилась новая болезнь под названием номофобия. Ее суть заключается в том, что человек не видит смысла жизни без гаджетов.