Новая болезнь 21-го века: опасность нависла над каждым

Номофобия — это навязчивый страх остаться без своего мобильного телефона. Ранее американские ученые доказали, что около 66% людей подвержены данному страху. В большей степени от него страдают мужчины.
Об этом говорится в медицинском онлайн-хабе DOC.UA.
Симптомы заболевания:
- ощущение взволнованности и паники в момент, когда не можете найти свой мобильный;
- дрожь в руках, дискомфорт и страх без телефона;
- злость, истерика, паника и головокружение, учащенный пульс при потере телефона;
- постоянный осмотр гаджета;
- не выключаете телефон, даже когда это требуется;
- телефон и зарядное устройство всегда с вами.
Опасность номофобии заключается в проблемах с выполнением заданий на работе или дома. Человек запускает выполнение домашних дел, потому что занят своим гаджетом.
Более того, эта болезнь уже признана зависимостью схожей с наркоманией, алкоголизмом и игроманией. В некоторых центрах помощи зависимым людям это заболевание даже уже включено в список реабилитационных программ, так как эта фобия вполне может перерасти в серьезное психическое заболевание.
Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.
Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.