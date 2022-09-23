Новая болезнь 21-го века: опасность нависла над каждым

13:02, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Медики заявили, что в 21 веке появилась новая болезнь под названием номофобия. Ее суть заключается в том, что человек не видит смысла жизни без гаджетов.

Номофобия — это навязчивый страх остаться без своего мобильного телефона. Ранее американские ученые доказали, что около 66% людей подвержены данному страху. В большей степени от него страдают мужчины.

Об этом говорится в медицинском онлайн-хабе DOC.UA.

Симптомы заболевания:

  • ощущение взволнованности и паники в момент, когда не можете найти свой мобильный;
  • дрожь в руках, дискомфорт и страх без телефона;
  • злость, истерика, паника и головокружение, учащенный пульс при потере телефона;
  • постоянный осмотр гаджета;
  • не выключаете телефон, даже когда это требуется;
  • телефон и зарядное устройство всегда с вами.

Опасность номофобии заключается в проблемах с выполнением заданий на работе или дома. Человек запускает выполнение домашних дел, потому что занят своим гаджетом.

Более того, эта болезнь уже признана зависимостью схожей с наркоманией, алкоголизмом и игроманией. В некоторых центрах помощи зависимым людям это заболевание даже уже включено в список реабилитационных программ, так как эта фобия вполне может перерасти в серьезное психическое заболевание.

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Автор материала:
Тали Малкина
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