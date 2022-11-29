ВОЗ переименовала обезьянью оспу из-за опасений дискриминации

В ВОЗ сообщили, что распространяются «расистские комментарии», возникшие после того, как обезьянья оспа распространилась более чем в 100 странах мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в понедельник о переименовании обезьяньей оспы (monkeypox) в mpox из-за опасений, что первоначальное название болезни может быть истолковано как дискриминационное и расистское

Об этом информирует The Associated Press.

В агентстве здравоохранения ООН заявили, что mpox — это предпочтительное название оспы обезьян. В течение следующего года, как в переходной период, будут использоваться как название monkeypox, так и mpox, а позже старое название будет отменено.

ВОЗ обеспокоена «расистскими комментариями», возникшими после того, как обезьянья оспа распространилась более чем в 100 странах. По их заявлению, многие страны просили организацию изменить название.

Организация проводила консультации с экспертами еще в августе, сразу после объявления обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

На сегодняшний день выявлено более 80 000 случаев заболевания в десятках стран, которые ранее не сообщали о болезни. До мая эта болезнь, которая, как считается, исходит от животных, не вызывала крупных вспышек за пределами центральной и западной Африки.

Администрация Байдена объявила обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в начале августа, после того как случаи заболевания были зарегистрированы почти во всех штатах.

Ранее Курсор писал, что в Европе подтвердили новый случай смерти от обезьяньей оспы.