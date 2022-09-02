В Европе подтвердили новый случай смерти от обезьяньей оспы

Обезьянья оспа продолжает распространяться по всему миру и в Европе зафиксировали новый случай летального исхода от заболевания. На этот раз вирус забрал жизнь пациента из Бельгии.
Об этом сообщает издание France 24.
В стране это первый случай смерти человека от обезьяньей оспы. Но у умершего были сопутствующие заболевания, которые усложнили процесс течения вирусной болезни. По состоянию на август 2022 года в Бельгии было зафиксировано 706 подтвержденных случаев обезьяньей оспы, 32 пациенты находились в больнице в тяжелом состоянии.
Отметим, что летальный исход в результате заболевания также был зарегистрирован в Испании. По предварительным данным, у заразившегося человека было сопутствующее заболевание — энцефалит.
«Курсор» писал ранее, что в конце августа в США умер взрослый с диагнозом обезьянья оспа. Тем не менее официальные лица говорят, что у него была серьезно нарушена иммунная система. В настоящее время в США наблюдается крупнейшая в мире вспышка оспы обезьян: по всей стране зарегистрировано более 18 000 случаев.
Еще мы писали, что ученые из Великобритании готовы начать клинические испытания противовирусного препарата, который способен ускорить выздоровление людей от обезьяньей оспы.