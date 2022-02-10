ВОЗ: Распространение COVID-19 в Африке может быть в семь раз выше, чем официальные данные

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число людей, инфицированных коронавирусом в Африке, может быть в семь раз выше, чем указывают официальные данные, а смертность от вируса может быть в два-три раза выше.

«Мы знаем о проблемах в наших системах наблюдения на континенте. Например, с доступом к тестированию, что привело к неправильной оценке числа случаев заражения», — заявил на брифинге для прессы доктор Матешидису Моати, региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Африке.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что врач рассказал, в каком порядке проявляются симптомы при заражении Омикроном.

Зачастую заражение Омикроном проявляется набором стандартных симптомов, которые проявляются последовательно. Симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню, отмечают медики.