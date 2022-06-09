Воздушное пространство 4 европейских стран нарушил неизвестный самолет

Небольшой двухмоторный самолет Beechcraft с двумя людьми на борту низко пролетел в воздушном пространстве Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.
Вечером 8 июня самолет был перехвачен венгерскими ВВС, американскими F-16, взлетевшими из Фетешти, и румынскими F-16.
«Мы хотели бы уточнить, что самолет, о котором идет речь, находившийся в воздушном пространстве Румынии по маршруту Орадя-Карансебес-Дробета-Турну-Северин, не проявлял никакого враждебного или опасного поведения. Пилот самолета не отвечал на радиоопросы или визуальные сигналы, посылаемые военными самолетами-перехватчиками, в соответствии с международными стандартами», — говорится в заявлении министерства обороны.
Министерство обороны Румынии добавило, что болгарские власти в настоящее время исследуют район вокруг последнего известного местонахождения самолета, чтобы идентифицировать его и выяснить подробности.
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